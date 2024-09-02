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Giriş Tarihi: 2.9.2024 15:39 Son Güncelleme: 2.9.2024 15:40

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan Jordan Veretout iddiası!

Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe'de, Sofyan Amrabat'ın ardından orta sahaya bir takviye daha yapılması planlanıyor. Cristian Medina için şartları zorlayan sarı-lacivertliler alternatif olarak Jordan Veretout'u gündemine alacağı öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan Jordan Veretout iddiası!

Sofyan Amrabat'ın ardından orta sahaya bir takviye daha düşünen Fenerbahçe, Cristian Medina için bastırıyor. Ancak alternatif isimler de belirlendi. Bunlardan birinin, menajerlerin önerdiği Jordan Veretout olduğu öne sürüldü.

DE ZERBİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Fransız ekibi Marsilya'nın teknik patronu Roberto De Zerbi, tecrübeli oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

MOURİNHO YAKINDAN TANIYOR
Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı bir isim.

SON ANDA BİR GİRİŞİM OLABİLİR
Dünyaca ünlü teknik adam, Roma döneminde eski öğrencisi olan Veretout'a 50 resmi maçta forma şansı vermişti. Medina'ya oranla maliyetinin çok daha düşük olması beklenen Fransız yıldız için yönetim son anda bir girişimde bulunabilir. (Sporx)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'dan Jordan Veretout iddiası!
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