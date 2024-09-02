FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan Jordan Veretout iddiası!

Sofyan Amrabat'ın ardından orta sahaya bir takviye daha düşünen Fenerbahçe, Cristian Medina için bastırıyor. Ancak alternatif isimler de belirlendi. Bunlardan birinin, menajerlerin önerdiği Jordan Veretout olduğu öne sürüldü.

DE ZERBİ KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fransız ekibi Marsilya'nın teknik patronu Roberto De Zerbi, tecrübeli oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

MOURİNHO YAKINDAN TANIYOR

Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 31 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı bir isim.

SON ANDA BİR GİRİŞİM OLABİLİR

Dünyaca ünlü teknik adam, Roma döneminde eski öğrencisi olan Veretout'a 50 resmi maçta forma şansı vermişti. Medina'ya oranla maliyetinin çok daha düşük olması beklenen Fransız yıldız için yönetim son anda bir girişimde bulunabilir. (Sporx)