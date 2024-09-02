GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Arias pazarlığı

Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı geçtiğimiz ay gerçekleşmeyince Jhon Arias ile temaslarını donduran Galatasaray, yeniden harekete geçti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Sarı-kırmızılılar, Zaha'nın Lyon'a transferi, Hakim Ziyech'in ayrılık ihtimali nedeniyle Arias için pazarlıklara başladı. Galatasaray, 26 yaşındaki Kolombiyalı Arias içi kulübü Fluminense ile bonservis pazarlığına oturdu.

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Arias'ın Fluminense ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2021 yılından bu yana Fluminense forması giyen Arias, Brezilya temsilcisinde çıktığı 179 maçta 38 gol attı ve 41 asist yaptı. (Sporx)