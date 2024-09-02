GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Kerem ve Barış buzları eritti

Wilfried Zaha'yı Lyon'a kiralayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir başka yıldızı Hakim Ziyech'i 11'den kesip yerli oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a güvendi. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Kerem-Barış ısrarının karşılığını aldı. Adana Demirspor maçını Kerem ve Barış çözerken, ikili arasındaki buzlar tamamen eridi. Barış Alper Yılmaz, attığı klas golün pasını veren Kerem Aktürkoğlu ile sevincini coşkulu şekilde paylaştı. İki futbolcu, uzun zaman sonra sosyal medyaya koydukları fotoğrafları karşılıklı olarak beğendi.

'BİZİ YİNE SİZ ŞAMPİYON YAPACAKSINIZ'

Bu durum en çok sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi. Sezon başında ikili arasındaki soğukluktan haberdar olan ultrAslan, maç öncesi ısrarla "Kerem-Barış el ele hep beraber tribüne'' tezahüratını yapıyordu. Bir önceki Konyaspor deplasmanında da milli oyuncuların fotoğraflarının olduğu pankart "Bizi yine siz şampiyon yapacaksınız'' yazısıyla tribüne asılmıştı.