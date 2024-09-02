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Giriş Tarihi: 2.9.2024 16:40 Son Güncelleme: 2.9.2024 16:44

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Osimhen bombası! Maaşı ödemeyi kabul ettiler

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çalıştığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın, Nijeryalı golcünün yıllık maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Osimhen bombası! Maaşı ödemeyi kabul ettiler

Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Nijeryalı santrforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti. Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın Osimhen'in 11 milyon euroluk maaşının tamamını ödemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Napoli'den kesin ayrılacak olan Osimhen için devreye giren Galatasaray'ın transferi gerçekleştirmek için güçlü adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Victor Osimhen, Napoli formasıyla geçen sezon 32 maça çıktı. 25 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Osimhen bombası! Maaşı ödemeyi kabul ettiler
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