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Giriş Tarihi: 2.9.2024 16:20 Son Güncelleme: 2.9.2024 16:21

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech'ten ayrılık kararı!

Galatasaray'da Hakim Ziyech konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yunan basınına göre, sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen Faslı yıldız'a Olympiakos talip oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech’ten ayrılık kararı!

Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın ardından bir ayrılık da Hakim Ziyech ile yaşanabilir.

ÖZEL UÇAKLA AYRILDI
Ziyech, Adana Demirspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Adana'dan özel uçakla ayrıldı. Avrupa'dan ve Arabistan'dan teklifler alan 31 yaşındaki futbolcu artık Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

OLYMPIAKOS İDDİASI
Yunan basınından sportime'a göre; Olympiakos, Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde; Galatasaray'dan ayrılmak isteyen oyuncu ile Yunan ekibinin görüşmelere başladığı belirtildi.

ZIYECH İÇİN 3 MİLYON EURO
Faslı yıldızın Olympiakos'tan 3 milyon euro istediği belirtilirken, Galatasaray'ı da ayrılık için ikna etmelerinin gerektiği ifade edildi. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Hakim Ziyech'ten ayrılık kararı!
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