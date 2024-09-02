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Giriş Tarihi: 2.9.2024 13:38

Ne Keçiörengücü ne Bolu

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Boluspor 1-1 berabere kaldı. Ankara Keçiörengücü takımından Dembele'nin, 25. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda top yandan dışarı gitti.

AA
Ne Keçiörengücü ne Bolu
Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Boluspor

Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Oğuz Kağan Çalışır, Emre Doğu

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Halil Can Ayan (Dk. 69 Recep Taşbakır), Rroca, Togui (Dk. 69 Görkem Bitin), Camara (Dk. 81 Yılmaz Basravi), Dembele (Dk. 46 Traore)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Işık Kaan Arslan, Oulare, Onur Ulaş, Ali Ülgen (Dk. 59 İshak Karaoğul), Estrela, Oğuz Kağan Güçtekin, Hakan Bilgiç (Dk. 74 Enes Alıç), Avramovski (Dk. 85 Jefferson), Berk Yıldız (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Babacar (Dk. 58 Eren Aydın)

Goller: Dk. 18 Halil Can Ayan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Babacar (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Oulare (Boluspor), Dk. 26 Caulker, Dk. 53 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü)

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Ne Keçiörengücü ne Bolu
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