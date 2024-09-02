Ne Keçiörengücü ne Bolu

Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Oğuz Kağan Çalışır, Emre Doğu
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Halil Can Ayan (Dk. 69 Recep Taşbakır), Rroca, Togui (Dk. 69 Görkem Bitin), Camara (Dk. 81 Yılmaz Basravi), Dembele (Dk. 46 Traore)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Işık Kaan Arslan, Oulare, Onur Ulaş, Ali Ülgen (Dk. 59 İshak Karaoğul), Estrela, Oğuz Kağan Güçtekin, Hakan Bilgiç (Dk. 74 Enes Alıç), Avramovski (Dk. 85 Jefferson), Berk Yıldız (Dk. 74 Hüsamettin Yener), Babacar (Dk. 58 Eren Aydın)
Goller: Dk. 18 Halil Can Ayan (Ankara Keçiörengücü), Dk. 39 Babacar (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Oulare (Boluspor), Dk. 26 Caulker, Dk. 53 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü)