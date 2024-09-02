Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
Giriş Tarihi: 2.9.2024 15:01

TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan ve beklentilerin altında performans gösteren Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevi için sürpriz bir karar aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş’ten Trabzonspor cevabı!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından başkan Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için sürpriz bir karar aldı.

Teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken, Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş ile görüşeceği ortaya çıktı. Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş pazartesi günü bir araya gelecek. Daha önce Fatih Tekke ile görüşen Ertuğrul Doğan'ın Şenol Güneş ile yapacağı görüşmede anlaşma sağlanması bekleniyor.

Öte yandan Şenol Güneş, ''Hocam hayırlı olsun diyelim mi?'' şeklinde gelen soruya ''İstanbul'a gidiyoruz, dur bakalım.'' cevabını verdi. Trabzonspor'da Şenol Güneş ile anlaşılamaması halinde Sergen Yalçın ile de görüşülebileceği bilgisine ulaşıldı. (Sporx)

ARKADAŞINA GÖNDER
TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA