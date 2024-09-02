TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş’ten Trabzonspor cevabı!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından başkan Ertuğrul Doğan teknik direktörlük görevi için sürpriz bir karar aldı.

Teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken, Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş ile görüşeceği ortaya çıktı. Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş pazartesi günü bir araya gelecek. Daha önce Fatih Tekke ile görüşen Ertuğrul Doğan'ın Şenol Güneş ile yapacağı görüşmede anlaşma sağlanması bekleniyor.

Öte yandan Şenol Güneş, ''Hocam hayırlı olsun diyelim mi?'' şeklinde gelen soruya ''İstanbul'a gidiyoruz, dur bakalım.'' cevabını verdi. Trabzonspor'da Şenol Güneş ile anlaşılamaması halinde Sergen Yalçın ile de görüşülebileceği bilgisine ulaşıldı. (Sporx)