Trabzonspor’da Enis Destan’ın omzunda bağ yaralanması tespit edildi

Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, karşılaşmanın son dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda ikas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.