GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in acı dolu hikayesi: Teneke evlerden geçen bir yolculuk...

Sürekli bir arayış içinde oldu. Nijerya'da yaşadıkları bölgede olan Olusosun çöp alanında bulduğu yırtık ayakkabılarla futbol oynayan Victor Osimhen'in yeteneği gözle görülür hale geldi ve ardından Ultimate Strikers Academy'de kariyerine adım attı. Sonrasında ise Nijerya U17 Milli Takımı ile gösterdiği performans, onu Alman Wolfsburg'a taşıdı. Ve hayatı değişti...

İLK ONAY MERTENS'TEN



Napoli'de Mertens ile birlikte forma giyen Osimhen'in gelişinde Belçikalı yıldızın da payı var. Nijeryalı'nın, G.Saray'ın teklifi sonrasında eski takım arkadaşı ile görüştüğü de öğrenilirken, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştuk. Onunla tekrar oynamak içi sabırsızlanıyorum" yorumunu da yaptı.