GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen’in acı dolu hikayesi: Teneke evlerden geçen bir yolculuk...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen'i 1 yıllık kiralık olarak futbol kadrosuna kattı. Transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, kendisini karşılayan sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. 25 yaşındaki futbolcunun hayat hikayesi ise taraftarlar tarafından ilgi odağı oldu.
TENEKE EVLERDE YAŞADI
1998'de yıldız futbolcu, Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. 6 kardeşin en küçüğü olan Victor, kentin en fakir bölgelerinden biri olarak kabul edilen Olusosun'da teneke evlerde yaşadı. Küçük yaşta annesini kaybeden Osimhen, babası ve diğer kardeşleri ile birlikte geçim savaşının içinde bir hayat sürdürdü. Su satarak ailesine destek olan oyuncu, bir yandan da futbola gönül vererek çıkış yolu aradı.
Sürekli bir arayış içinde oldu. Nijerya'da yaşadıkları bölgede olan Olusosun çöp alanında bulduğu yırtık ayakkabılarla futbol oynayan Victor Osimhen'in yeteneği gözle görülür hale geldi ve ardından Ultimate Strikers Academy'de kariyerine adım attı. Sonrasında ise Nijerya U17 Milli Takımı ile gösterdiği performans, onu Alman Wolfsburg'a taşıdı. Ve hayatı değişti...
İLK ONAY MERTENS'TEN
Napoli'de Mertens ile birlikte forma giyen Osimhen'in gelişinde Belçikalı yıldızın da payı var. Nijeryalı'nın, G.Saray'ın teklifi sonrasında eski takım arkadaşı ile görüştüğü de öğrenilirken, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştuk. Onunla tekrar oynamak içi sabırsızlanıyorum" yorumunu da yaptı.