Son dakika haberi: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'd 3'te 3 yapana Galatasaray, yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz devi Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kerem'in bonservisini de açıkladı.
"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
CİMBOM'DAN VEDA PAYLAŞIMI
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na şu sözlerle veda etti: "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak."