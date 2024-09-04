TFF’den yabancı hamlesine ret!

YENİ sezon başlamadan önce Süper Lig'de yabancı oyuncu sınırı 12'den 14'e yükselmişti. Ancak bu sayı bazı kulüpler için yeterli olmadı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un başı çektiği birçok ekip, bir süredir sınırın daha da yükseltilmesini isterken siyah-beyazlı yönetim, dün bir hamle yaparak Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme gerçekleştirdi.Federasyon cephesi, gerekçe olarak hem sezonun başladığını hem de planlamasını buna göre yapan bazı kulüplerin bu talebe karşı çıkmasını gösterdi. Federasyon tüm kulüplerin ortak bir karar alması halinde konunun değerlendirilebileceğini de iletti. Sınır ile ilgili olarak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, pazartesi gecesi A Spor'da katıldığı yayında,demişti.