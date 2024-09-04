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Ligi'nde cuma günü Galler ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da akşam yemeği düzenledi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncularla sohbet eden Hacıosmanoğlu, yemek öncesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Sizlere daha iyi imkânlar sağlayacağız. Sizler de sahada üzerinize düşeni yapacaksınız. Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hepinize başarılar diliyorum."
Bu arada Galler ve İzlanda maçları için davet alan Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol beki Yusuf Özdemir de dün kampa katıldı.