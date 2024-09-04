‘Üzerinize düşeni yapacaksınız’

Ligi'nde cuma günü Galler ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da akşam yemeği düzenledi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncularla sohbet eden Hacıosmanoğlu, yemek öncesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:Bu arada Galler ve İzlanda maçları için davet alan Alanyaspor'un 23 yaşındaki sol beki Yusuf Özdemir de dün kampa katıldı.