Anthony Martial için sürpriz Flamengo iddiası!

2015'ten bu yana bonservisi Manchester United'da olan Anthony Martial, İngiliz ekibine yaz başında veda etmişti. Henüz bir kulüple anlaşmayan 28 yaşındaki futbolcu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.Fabrizio Romano'nun haberine göre Flamengo, Pedro'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından Anthony Martial'i gündemine aldı. Haberde Brezilya ekibinin, Fransız futbolcuyla temas kurduğu ve görüşmelere başladığı belirtildi.Anthony Martial, Manchester United kariyerinde toplam 317 maça çıktı. Martial bu karşılaşmalarda 90 gol ve 47 asistlik skor katkısı verdi. (Ntvspor)