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Giriş Tarihi: 5.9.2024 12:38

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Gedson için Lyon'a ret!

Beşiktaş, Avrupa'da transferin son günlerinde Gedson Fernandes için Lyon'dan gelen teklifi kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan Gedson için Lyon’a ret!

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Lyon'un Gedson Fernandes'e talip olduğu ortaya çıktı. Bu sezon Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için de yapılan teklifi yabancı basın duyurdu. RMC'de yer alan habere göre; Lyon, Beşiktaş'tan Gedson'u istedi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde doğrudan rakip oldukları gerekçesiyle bu teklifi hiç değerlendirmeden geri çevirdi.

Lyon, Beşiktaş'tan Gedson için ret yanıtı almasının ardından orta sahaya Marsilya'dan Jordan Veretout'u transfer etti. (Sporx)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Gedson için Lyon'a ret!
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