Beşiktaş’ta yeni transfer Joao Mario, bireysel çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, U-19 Akademi Takımı ile yapılan hazırlık maçıyla tamamlandı.Yeni transfer Joao Mario, Ciro Immobile ve Al Musrati, teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 10 Eylül Salı günü saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.