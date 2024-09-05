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Giriş Tarihi: 5.9.2024 15:04

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye yazılan Antony'den karar çıktı

Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony'nin adı bir süredir Fenerbahçe'yle anılıyordu. 24 yaşındaki Antony, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye yazılan Antony’den karar çıktı

Manchester United'ın 2 yıl önce Ajax'tan 95 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Antony, Premier Lig ekibinde beklentilerin oldukça altında kaldı. 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun adı bir süredir Fenerbahçe ile transfer dedikodularına karışıyordu. Söz konusu iddialara değinen Fabrizio Romano, "Antony-Fenerbahçe haberlerinin hiçbir gerçekliği yok" ifadelerini kullandı.

Haberde Antony'nin bu yaz Manchester United'dan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı. Brezilyalı futbolcunun İngiliz deviyle 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Antony bu sezon İngiltere Premier Lig'de 1 maça çıkıp sadece 1 dakika süre alabildi. (Ntvspor)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye yazılan Antony'den karar çıktı
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