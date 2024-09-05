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Giriş Tarihi: 5.9.2024 14:27

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'dan Oliveira'ya servet

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların fesih bedeli olarak Portekizli futbolcuya yüklü bir ödeme yapacak olması taraftarlar tarafından tepki çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan Oliveira’ya servet

Galatasaray'da sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen ve kadroda yer almayan Sergio Oliviera'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılıların ödediği fesih bedeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. 31 yaşındaki futbolcu Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a 2+1 yıllık imza atarken Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesini 5.8 milyon euro karşılığında feshetti. Galatasaray, Oliveira'ya verilecek sözleşme fesih bedelini 3 yıla yayılan taksitler halinde ödeyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 58 maçta süre bulan Oliveira, 6 gol attı ve 7 asist yaptı. (Sporx)

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'dan Oliveira'ya servet
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