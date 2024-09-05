GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan Otavio harekatı!

Galatasaray, Victor Osimhen'in ardından çarpıcı bir ismi daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Al Nassr'dan ayrılması gündemde olan Otavio'yu kiralamak isteyen Cimbom bu transferi bitirmek için gün boyunca yoğun çaba harcadı. Hem Suudi Arabistan kulübüyle hem de yıldız futbolcuyla yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerledi.



Aslan'ın Otavio harekatı, Osimhen'le coşan sarı-kırmızılı taraftarların heyecanını doruğa çıkardı. Transfer, Avrupa listesine yetişemese de Galatasaray'ın girişimlerini sürdüreceği ifade edildi. Yabancı kontenjanında boşluk yaratmak isteyen Al Nassr'da Otavio, takımdan ayrılması en muhtemel oyunculardan birisi konumumda.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Nassr formasıyla 44 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Portekizli yıldız, bu maçlarda 11 gol 8 asistlik performans gösterdi. (Fotomaç)