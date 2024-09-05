GALATASARAY HABERLERİ: Sergio Oliveira’dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takıma yeni katılan isimler olduğu gibi takımdan ayrılan isimler de oluyor. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da takıma yeni katılan isimler olduğu gibi takımdan ayrılan isimler de oluyor. Galatasaray'da Tete'den sonra Sergio Oliveira'nın da yeni adresi Yunanistan oldu. Portekizli yıldız, Yunan devi Olympiakos'a transfer oldu. 2021/2022 sezonunu Roma'da kiralık olarak geçiren Oliveira, Temmuz 2022'de 3 milyon Euro karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki oyuncu sarı - kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 58 kez giyerken altı gol ve yedi asistlik performans sergilemişti.



OLIVEIRA'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Sergio Oliveira, imzanın ardından Olympiakos'un resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu; "Çok mutluyum. Bu süreçte bana çok sevgi gösterdiler ve ben de bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Sahaya çıkmak, atmosferi hissetmek, takım arkadaşlarımla tanışmak ve kulüpteki tüm insanları tanımak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

GALATASARAYLILARI KIZDIRACAK SÖZLER

Yunan, To10.gr'de yer alan habere göre; Sergio Olivera'nın açıklamalarında oynadığı en büyük kulübün Olympiakos olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı; "Olympiakos çok büyük bir kulüp. Kariyerim boyunca büyük kulüplerde oynadığım için şanslıydım ve bu kez de büyük bir kulüpte olmayı çok istiyordum. Bu gerçekleşti ve mutluyum. Kimseye öğretecek bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Olympiakos hepsinden daha büyük."



"Kariyerimde çok şey kazandım ama buradaki birçok oyuncu geçen sezon kulüp ve ülke için inanılmaz şeyler kazandı. Bu önemli bir başarıydı ve ben de onlarla birlikte çalışmak, daha fazla şampiyonluk kazanmak için daha da fazlasını vermek için buradayım." (Fanatik)