Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Sarı-Kırmızılılar'da Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı ve Eyüp Aydın UEFA kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

"Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Mauro İcardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz."

GALATASARAY'A YENİ SPONSOR: PUMA

Bu arada Galatasaray, PUMA ile tüm branşları kapsayan geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Galatasaray'ın basketbol, voleybol, atletizm, kürek, judo, yüzme ve sutopu gibi branşlarında mücadele eden kadın ve erkek takımlarının formalarını ve spor tekstil ürünlerini kapsıyor. Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray sporcularının tamamı, PUMA ürünleriyle müsabakalarda mücadele edecek.

Öte yandan anlaşma 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak ve 5 yıl sürecek.