Süper Lig’de 5. ve 6. hafta maçlarının programı açıklandı

Trabzon'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş ilk sınavını iki yıl şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a karşı verecek. Papara Park'ta 15 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş Van Bronckhorst'la ligde 3'te 3 yaptı.SÜPER Lig'de daha fikstür çekilmeden ne zaman oynanacağı merak konusu olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Morinho ile Süper Lig'de son iki sezona ambargo koyan Okan Buruk'u 6. haftada karşı karşıya getirecek derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de oynanacak. Son transferiyle dünyayı sallayan sarı-kırmızılıların, Osimhen, İcardi (sakatlığını atlatırsa) ve Batshuayi'li forvet hattıyla Dzeko, El-Nasyri ve Maximin'li Fenerbahçe'ye karşı ne yapacağı şimdiden merak konusu.GALATASARAY, Trabzon ve Başakşehir'in kritik Avrupa sınavları nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasında oynayacakları maçları ertelenmişti. Karşılaşmalar 17-18-19 Eylül'de.