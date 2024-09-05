Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören’den kenetlenme çağrısı

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşıldığını anımsatarak, "Trabzonsporumuzun teknik direktörü görevine başladı." ifadesini kullandı. Çok ağır eleştiriler yapılmaması gerektiğini vurgulayan Ören, şunları kaydetti:

"Sevdalısı olduğumuz Trabzonspor'un, bundan sonra her şart, koşul ve zeminde başarılı olabilmesi için yürekten desteklemeliyiz. Şanlı tarihi binlerce yıl öncesine dayanan şehrin yarattığı büyük Trabzonspor markasına daha fazla zarar vermemeliyiz. Unutmamalıyız kriz ve kaoslarla ancak marka değerimize zarar veririz. Artık başarıya odaklanmak için teknik direktör tartışmasını bitirmeliyiz. Bundan sonra camiaya ve taraftara düşen takımımızın arkasında tek vücut olmaktır. Zaman birlik ve beraberlik zamanıdır."