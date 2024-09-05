TRABZONSPOR HABERLERİ: Şenol Güneş: Travmaları atlatıp iyi takım olacağız

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi önceki gün resmen başlarken, tecrübeli teknik adam dün Trabzon'a geldi. Havalimanında efsane hocalarını bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. 72 yaşındaki çalıştırıcıya çiçek verilirken o da sevgi gösterilerine ellerini sallayarak karşılık verdi. Güneş, ardından şu açıklamalarda bulundu: "Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla geliyorum. Benden önce Abdullah hocayla çok başarılı işler yapıldı, son müsabakaya da İhsan hoca çıktı. Onlara da teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu ve başkan 'gel dediler' biz de geldik. Yarın (bugün) takımla birlikte olacağız. Bir durum değerlendirmesi yapacağız."

FUTBOLCULAR OYUNDAN KEYİF ALACAK

"Tanıdığım bir şehir, bildiğim bir yer. Ama zor bir dönem, bunu da biliyorum. Başarılı olmuş, şampiyon olmuş, ses getirmiş bir takımın başarı sonrası sıkıntıları daha ağır olabiliyor. O travmaları atlatıp yepyeni bir düşünceyle yeniden bir takım yaparak hem kendi ürettiklerini hem de yeniden iddialı olmak için alacağımız oyuncularla başarılı bir Trabzonspor için çalışacağız. Güzel futbol, iyi sonuç isteyen bir takım görmek istiyoruz. Zaten istenen şey de oyuncunun oynadığından keyif alması, taraftarın da bunu keyifle izlemesi. Hepimizin de gurur duyması. İnşallah en güzeli olacaktır."

ŞİMDİ DUYGULAR, MANTIKLA BİRLEŞECEK

"Yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum. Şimdiki heyecanım, gençliğimdeki gibi değil. O zamanki heyecan bastırılmazdı, kontrolü zordu. Şimdi duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Buradaki sorumluluğumuz tecrübe ile sonuçlanacak, o tecrübenin katkısıyla birlikte nasıl olacağını konuşacağım, anlatacağım. Trabzon bunu istiyor, bekliyor. Geçmişteki ilk çıkışta yalnızlık hissedebiliyordun ama şimdi kimseyi yalnız bırakmıyorlar. Teknolojinin bu kadar globalleştiği dönemde insanlar tek başına bir şey yapamazlar ama liderlerin yol göstermesi, rehber olması gerek. Umarım ki benden beklentileri taraftara veririm. Yönetime, camiaya güzel bir ışık veririz."

GÜNEŞ, İLK İDMANINA ÇIKIYOR

Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 günlük izni tamamladı. Bugün saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak olan bordo-mavili futbolcular, yeni teknik ekip ile tanışacak. Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularla bir görüşme gerçekleştirerek izleyecekleri yol haritasıyla ilgili görüşlerini anlatacak.



12. TRANSFER SERDAR SAATÇI

Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Serdar Saatçı transferinde mutlu sona ulaştı. Bordomavililer, 21 yaşındaki stoperin kulübü Braga ile 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Ümit Milli Takım'ın kampında yer alan Serdar, dün transfer görüşmesi için izin alarak Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine gitti ve burada da kendisini 4+1 yıllığına Trabzonspor'a bağlayan imzayı attı. Böylece Fırtına, 12. transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş altyapısından yetişen ve iki sezon önce 1.5 milyon Euro karşılığında Braga'ya giden milli futbolcu, Portekiz ekibinde 34 maça çıktı ve 2 asist yaptı.







BİR GÖRÜŞ

İSKENDER GÜNEN

Gelecek için büyük bir şans

ŞENOL Güneş, Trabzonspor'un en büyük değerlerinden biri. Kazanılan 6 şampiyonlukta ve diğer kupalarda büyük pay sahibi. Bir de kendisiyle geçirdiğimiz 8 yıllık süreçte gördüm ki lider özellikli bir isim. Her zaman mesleğine büyük saygı duyan ve onun gereklerini ödün vermeden yerine getiren bir isim. Teknik adam olduktan sonra ise gerek çalıştırdığı gerekse milli takımda büyük başarılara imza attı. Şu an geçmişte mesleğin içinde yoğurulduktan sonra deneyimlerini Trabzonspor'a aktarma olanağı buldu. Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra Şenol Güneş'in, Trabzonspor'a tekrar teknik adam olarak gelmesini takımın geleceği açısından büyük bir şans olarak görüyorum.