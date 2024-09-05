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Giriş Tarihi: 5.9.2024 12:58

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok için sürpriz talip!

Trabzonspor'da gözden çıkarılan ve kendisine takım bulması istenenen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Umut Bozok'un yeni adresi belli oluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok için sürpriz talip!
Trabzonspor'da takıma geldiği ilk dönemde dikkat çeken bir performans ortaya koyan ancak daha sonra düşüşe geçen Umut Bozok beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Eski teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma şansı vermediği Umut Bozok ile fesih görüşmeleri devam diyor.

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Umut Bozok'a 1. Lig ekiplerinden Amedspor'un ilgisi var. Umut Bozok ise Avrupa'ya transfer olmak istiyordu ancak burada da transfer penceresi kapanmış durumda. 27 yaşındaki forvet oyuncusu 2 milyon Euro bedel karşılığında Trabzonspor'a katılmıştı. (Sporx)
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok için sürpriz talip!
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