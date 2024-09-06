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Giriş Tarihi: 6.9.2024 13:13

Bodrum FK'da Burak Çoban'a veda

Süper Lig'deki ilk Muğla temsilcisi Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli kanat oyuncusu Burak Çoban, 1'inci Lig'de yer alan Iğdır FK'ya transfer oldu.

DHA
Bodrum FK’da Burak Çoban’a veda

Adı haftalardır bu kulüple anılan 29 yaşındaki futbolcunun transferi resmileşti. Geçen sezon Manisa FK'dan geldiği Bodrum'da 37 maçta 3 gol, 8 asistle şampiyonluğa büyük katkı yapan, bu sezon Süper Lig'de ilk hafta forma giyen Burak, yeni takımına imza attı.

Bodrum FK, tecrübeli oyuncuya "Geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda forma giyen, Trendyol Süper Lig yolculuğumuzda büyük emekleri bulunan Burak Çoban, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne transfer olmuştur. Futbolcumuza emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasıyla veda etti.

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Bodrum FK'da Burak Çoban'a veda
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