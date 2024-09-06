Çözüm yolu 3-5-2

Galatasaray'da Victor Osimhen transferiyle birlikte sistem değişiyor. "Osimhen ve İcardi'yi birlikte oynatacağım" diyen Okan Buruk'un düşündüğü saha içi diziliş, 3-5-2 şeklinde olacak.Osimhen ve İcardi'den oluşacak çift forvetli sisteme göre ilk 11'ini değiştirecek.Sol kanat, yeni transfer İsmail Jakobs'a emanet. Okan Buruk'un jokeritek başına sağ koridoru kullanacak. Jelert ise hem Barış Alper hem de Jakobs'u yedekleyecek. Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan ve Metehan üçlü savunma oynamak için uygun. İcardi iyileşene kadar Batshuayi, forvette Osimhen'i tamamlayacak.Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi için UEFA'ya listesini teslim ederken dışarıda kalan 4 isim oldu. Rumen ekipleri ile görüşen Alexandru Cicaldau'nun yanı sıra Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'na yer verilmedi.Farklı Adana Demirspor galibiyetinden sonra verilen 4 gün izin sona erdi. Galatasaray, milli takımlara giden oyuncularından yoksun dün akşam Florya'da toplandı ve hazırlıklarına başladı.yeni transfer Osimhen de imzayı attıktan sonra Nijerya Milli Takımı'na gitti.