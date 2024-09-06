FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’dan 3 futbolcu için 41 milyon euroluk ret

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetime sunduğu raporda 3 isim ile ilgili görüş bildirdi.



RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Portekizli çalıştırıcı, sezon başı kadro planlamasında sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ile görüşmesinde kulübün menfaatleri doğrultusunda oyuncu satışına sıcak baktığını belirtmişti. Sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Brighton'a gönderirken Portekizli çalıştırıcının yönetime satış konusunda sunduğu rapor ortaya çıktı.

SZYMANSKI İÇİN MOURINHO ENGELİ

Sarı-lacivertli formayla üst üste goller atarak geçen sezona başlayan ve Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sebastian Szymanski için bu yaz üç resmi transfer teklifi geldi. Napoli, Valencia ve Fiorentina'dan teklifler yapıldı. Valencia ve Fiorentina'nın teklifleri düşük kalırken Napoli, bonuslarla beraber 25 milyon euroya varan bir teklif sundu. Jose Mourinho'nun isteği üzerine bu teklif geri çevrildi.





LEVERKUSEN'İN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

İsmail Yüksek de resmi teklif alan oyunculardan biri oldu. Türk milli orta saha için son olarak Borussia Dortmund, 16 milyon euro ve sonraki satıştan %25 pay önerdi. Bayer Leverkusen'in yaz başındaki teklifi ise 15 milyon euro olmuştu. Mourinho, o dönem için takımdaki tek altı numarasını kaybetmek istemedi ve Portekizli hocanın talebiyle bu teklifler kabul edilmedi.



'DJIKU SATILMASIN'

30 yaşındaki stoper için de 'Satılmasın' dendi. Deneyimli teknik adam, elinde Djiku gibi profilden sadece bir tane olduğunu belirtti. Oyuncunun hızına, çabukluğuna ve pozisyon bilgisine güveniliyor. Lazio, Marsilya ve Rennes kapıyı çalarken bedelsiz bir şekilde kadroya katılan oyuncuya gelen teklifler kabul görmedi. Özellikle Rennes'in 10 milyon euroya varan bir teklifi oldu ama bu teklif kabul edilmedi.



TOPLAMDA 41 MİLYON EUROLUK RET!

Fenerbahçe, üç oyuncusu için gelen toplamda 41 milyon euroluk teklifleri kadro istikrarı ve şampiyonluk hedefiyle geri çevirdi. (Milliyet)