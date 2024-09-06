GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’dan Osimhen sonrası şaşırtan hamle!

Geride bıraktığımız sezonlara göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, dünya çapında gündem olan bir takviyeye imza attı. Sarı-kırmızılılar, Napoli forması giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyecek.







Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi. Galatasaray'da Victor Osimhen hamlesi sonrası orta saha ve kanat takviyeleri yapılması beklenirken, sarı-kırmızılılardan şaşırtan bir hamle geldi.



LUCAS BELTRAN SÜRPRİZİ

İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Fiorentina forması giyen Arjantinli forvet Lucas Beltran'ı istediğini yazdı. La Repubblica kaynaklı haberde, Galatasaray'ın Beltran transferi için Fiorentina yönetimiyle salı günü bir görüşme gerçekleştirdiği yazıldı. Fiorentina'nın ise Arjantinli golcüyü satmayı düşünmediği ve Galatasaray'ın teklifini reddettiği aktarıldı.



Lucas Beltran, bu sezon Fiorentina formasıyla 3 maça çıktı. Arjantinli golcü, gol ve asist katkısı üretemedi. Beltran'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. 23 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 16 milyon Euro. (Fotomaç)