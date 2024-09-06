Güney Koreli taraftarlardan Filistin’e anlamlı destek

2026 Dünya Kupası Asya kıtası elemelerinde Filistin Milli Takımı deplasmanda Güney Kore ile 0-0 berabere kaldı. Maç öncesi Güney Koreliler, Gazze'ye dayanışma mesajı göndermek için tribünlerde dev bir Filistin bayrağı açtı. Güney Koreliler aynı zamanda ellerinde bayraklarla da Filistin'e desteklerini gösterdi ve dünyanın İsrail'in katliamlarına sessiz kalmasını protesto eden pankartlar açtı.Maç öncesi de Güney Koreli sivil toplum kuruluşları stada gelen vatandaşlarına İsrail'in Gazze'deki katliamlarıyla ilgili broşürler dağıttı. Filistin Milli Takımı'nda Şili'de doğan ve futbol hayatını bu ülkede sürdüren Jonathan Cantillana ve Camilo Saldana da forma giydi.