Medina olmadı hedef Urbanski

Fenerbahçe yönetimi, Cristian Medina için Boca Juniors'a teklifini 15 milyon Euro'ya kadar çıkarsa da ödenecek bonuslar ve sonraki satıştan pay konusunda transfer çıkmaza girdi. Arjantin temsilcisinin inadını kıramayan sarı-lacivertli takım, listenin ikinci sırasında yer alan Kacper Urbanski'ye yöneldi. Bologna forması altında 3'üncü sezonunu geçiren 19 yaşındaki orta saha için İtalyanların kapısı çalınacak.
7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Polonyalı genç yetenek; 8 numara, ön libero ve sol kanatta forma giyebiliyor. Oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.