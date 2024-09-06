Medina olmadı hedef Urbanski

Fenerbahçe yönetimi, Cristian Medina için Boca Juniors'a teklifini 15 milyon Euro'ya kadar çıkarsa da ödenecek bonuslar ve sonraki satıştan pay konusunda transfer çıkmaza girdi. Arjantin temsilcisinin inadını kıramayan7 milyon Euro piyasa değeri bulunan Polonyalı genç yetenek; 8 numara, ön libero ve sol kanatta forma giyebiliyor. Oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.