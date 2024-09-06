Mourinho’nun kırmızı çizgileri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başı kadro planlamasında sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ile görüşmesinde kulübün menfaatleri doğrultusunda oyuncu satışına sıcak baktığını belirtmişti. Sarılacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Brighton'a gönderirken Portekizli çalıştırıcının yönetime satış konusunda sunduğu raporaulaştı.Mourinho'nun planlamasında kilit rol üstleniyor. Oyun temposu, görüşü ve savunmaya yardımıyla takımın olmazsa olmazı görülüyor. Polonyalı'yı çok etkili bulan Portekizli hoca,raporu verdi.ve15 milyon Euro resmi teklif gelmesine rağmen reddedildi.30 yaşındaki stoper için dedendi. Deneyimli teknik adam, elinde Djiku gibi profilden sadece bir tane olduğunu belirtti. Oyuncunun hızına, çabukluğuna ve pozisyon bilgisine güveniliyor.vekapıyı çalarken bedelsiz bir şekildePerformansıyla şaşırtan İsmail Yüksek, Mourinho'nun gözüne girdi. Özellikle idmandaki çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen fizik gücüne sahip olması nedeniyleHem 6 numara hem de 8 numara oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu içinveteklifleri doğrudan reddedildi.