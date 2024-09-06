Mourinho’nun kırmızı çizgileri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon başı kadro planlamasında sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ile görüşmesinde kulübün menfaatleri doğrultusunda oyuncu satışına sıcak baktığını belirtmişti. Sarılacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Brighton'a gönderirken Portekizli çalıştırıcının yönetime satış konusunda sunduğu rapora SABAH Spor
ulaştı.
SZYMANSKİ:
Mourinho'nun planlamasında kilit rol üstleniyor. Oyun temposu, görüşü ve savunmaya yardımıyla takımın olmazsa olmazı görülüyor. Polonyalı'yı çok etkili bulan Portekizli hoca, 'Satılmasın'
raporu verdi. Napoli, Valencia
ve Fiorentina'dan
15 milyon Euro resmi teklif gelmesine rağmen reddedildi.
RESMİ TEKLİFLER TEK TEK REDDEDİLDİ
DJİKU:
30 yaşındaki stoper için de 'Satılmasın'
dendi. Deneyimli teknik adam, elinde Djiku gibi profilden sadece bir tane olduğunu belirtti. Oyuncunun hızına, çabukluğuna ve pozisyon bilgisine güveniliyor. Lazio, Marsilya
ve Rennes
kapıyı çalarken bedelsiz bir şekilde kadroya katılan oyuncuya gelen teklifler kabul görmedi.
İSMAİL YÜKSEK:
Performansıyla şaşırtan İsmail Yüksek, Mourinho'nun gözüne girdi. Özellikle idmandaki çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen fizik gücüne sahip olması nedeniyle deneyimli hoca, İsmail'in takımda kalmasını istedi.
Hem 6 numara hem de 8 numara oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu için Marsilya, Leverkusen
ve Dortmund'un
teklifleri doğrudan reddedildi.