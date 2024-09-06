Osimhen büyük isim rekabet iyidir!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. İtalyan hoca şunları söyledi:Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Geleceğe odaklanmamız gerekiyor.Bu tabii ki ligde rekabet ortamını yükseltecek."Euro 2024'te çeyrek final oynayan Ay-Yıldızlılar yeni bir maceraya başlıyor. Milliler, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta açılış maçını Galler ile deplasmanda oynayacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Hedef grubu lider tamamlayapı Dünya Kupası biletini almak.