Osimhen büyük isim rekabet iyidir!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. İtalyan hoca şunları söyledi: "Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet.
Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Bizim ligimizde futbol çok fazla duraksıyor. Tempoyu yakalayamıyoruz. Bence bunu geliştirmeliyiz. Victor Osimhen çok büyük ve değerli bir oyuncu. Rafa Silva, Immobile, Amrabat gibi futbolcular da geldi.
Bu tabii ki ligde rekabet ortamını yükseltecek."
RAKİP GALLER HEDEF DÜNYA
Euro 2024'te çeyrek final oynayan Ay-Yıldızlılar yeni bir maceraya başlıyor. Milliler, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta açılış maçını Galler ile deplasmanda oynayacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Hedef grubu lider tamamlayapı Dünya Kupası biletini almak.