Uluslar B Ligi: Galler - Türkiye | A Milli Takım’ın 11’i belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında deplasmanda bugün Galler' ile karşılaşacak.
Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
SEMİH KILIÇSOY KADRODAN ÇIKARILMIŞTI
A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.