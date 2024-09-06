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Giriş Tarihi: 6.9.2024 20:34 Son Güncelleme: 6.9.2024 20:38

Uluslar B Ligi: Galler - Türkiye | A Milli Takım'ın 11'i belli oldu

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında deplasmanda bugün Galler'in konuğu olacak. Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.

Uluslar B Ligi: Galler - Türkiye | A Milli Takım’ın 11’i belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki ilk maçında deplasmanda bugün Galler' ile karşılaşacak.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

SEMİH KILIÇSOY KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

A Milli Takım'ın kampına katılan ancak sol kasığındaki zorlanma şikayeti süren Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarıldı.

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Uluslar B Ligi: Galler - Türkiye | A Milli Takım'ın 11'i belli oldu
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