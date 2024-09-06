Yine bir ilki başarabiliriz

EURO 2024'te yarı finalin kapısından dönen A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ile yeni bir maratona başlıyor.Uzun yıllar milli formaya hizmet edecek bir jenerasyona sahip olduklarını belirten Kazancı şunları söyledi: "Elemeler öncesinde UEFA"Uluslar Ligi'nde de A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Grubu birinci bitirenin alternatif katılım yoluyla Dünya Kupası'na bir bilet kazanma hakkı olabiliyor. Bu bakımdan da Uluslar Ligi'nin ayrı bir önemi var.Galler özelinde konuşursak daha önce deplasmanda hiç yenemediğimiz bir takım. Kendi sahalarında farklı bir atmosferde oynuyorlar. Birçok ilki başaran oyuncu grubumuzun yine bir ilke imza atabileceğine gönülden inanıyoruz.Ceyhun Kazancı, teknik direktör Montella'nın enerjisinin takıma yansıdığını belirtip, "Hocamız işini çok seven bir kişi. Profesyonelliği, çalışkanlığı, hem takımla hem de diğer tüm kişilerle olan ilişkisi üst düzeyde. Milli takımda olumlu bir enerji ortaya çıktı, bunu da devam ettirmek gerekiyor. Herkesin hem takıma hem de hocamıza desteğini sürdürmesi büyük önem taşıyor. EURO 2024 sonrası pekişen milletimizle Milli Takım'ın bütünleşmesini korumalıyız. Eleştirilerimizi yapıcı bir biçimde ifade edersek, bu genç jenerasyonumuza olumlu yansır ve daha da güzel günleri görebiliriz" dedi.Kazancı, Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Ballon D'or, Arda Güler'in de Kopa Trophy'e aday gösterilmesi için "Büyük bir gurur. A Milli Takımımız'da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen birçok oyuncu var. Süper Lig'de de önemli işler yapan bir grubumuz bulunuyor. Buraya gelindiğinde herkes yalnızca iki rengi, yani kırmızı ile beyazı düşünüyor ve Ay-Yıldızlı forma ile başarıyı hedefliyor" yorumunu yaptı.