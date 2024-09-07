10 kişi kalınca daha iyi olduk!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın kendileri için sıkıntılı geçtiğini söyledi. İtalyan hoca, "Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirgindi.Futbolcularımızın tatil yapma şansı olmadı. Yorgunluklar oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize devam etmek istiyoruz. Hakan Çalhanoğlu, bizim için önemli bir futbolcu. Onun girmesiyle farkı görebildik. Üstün bir futbolcu. İkinci yarıda bunu net bir şekilde hissettik. Sadece bizler için değil, Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net bir şekilde gördük.Stadyumda 12. adam olacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.İkinci yarıda oyuna giren kaptan Hakan Çalhanoğlu, istedikleri gibi oynayamadıklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Galler bizi zor duruma soktu. Fiziksel bir takım. İkinci yarı kırmızı karttan sonra biraz daha istekli oynadık. Sonuçta buradan 1 puan almak önemli. Çok şükür daha iyiyim. İzlanda'ya karşı oynayacağım inşallah. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra eminim ki taraftarlar da bizi destekleyecekler. Onları maça bekliyoruz. Hedefimiz liderlik" diye konuştu.