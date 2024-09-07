Barış’a %750 zam

Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, bir başka yerli yıldızı için Portekiz'den gelen teklifi düşünmeden reddetti. Porto'nun ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı kulüp, pazarlığa bile oturmadı. Yönetim, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından Barış Alper'in sözleşmesini uzatacak. 2000 doğumlu milli futbolcuyla 5 yıllık yeni anlaşma imzalanacak ve ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarılacak.Yeni sözleşme hazırlanan Barış Alper'e yerli oyuncularda tavan ücreti alacak şekilde düzenleme yapılacak ve performansı ödüllendirilmiş olacak.Yaz transfer döneminde Avrupa'dan birçok kulüp, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun durumunu sordu ancak Galatasaray cephesi, Barış Alper'e göre sezon planlaması yaptı. Milli futbolcu dışındaki kenar forvetleregelen teklifler ise değerlendirildi.