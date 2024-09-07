Evine dön Amartey

Beşiktaş'ta, gitmesi istenen üç isim kaldı; Daniel Amartey, Alexander-Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar... Diğer tüm yüklerinden kurtulan siyah-beyazlılarda bu üç oyuncuyla ilgili bekleyiş sürerken taraftarlar özellikle Amartey'e tepkili. Geçtiğimiz yaz bonservisi elindeyken,Ancak 29 yaşındaki stoper, 4 farklı ülkeden gelen 7 teklifi de geri çevirdi.Amartey'i ikna edemedi.Hatta Al Shabab özel uçağınıbile hazırlamasına rağmenAmartey son dakikada teklifireddetti.n ve Beşiktaş'ıntransfer yapmak için kontenjanaçmasının da önünü tıkayantecrübeli savunmacıyataraftarların da tepkisinindozu arttı. Stadyuma, sokaklaraAmartey ile ilgili,yazılı resimleri asılmayabaşlandı. Sosyal medyadanda binlerce 'Ayrılık'mesajı paylaşıldı.Beşiktaş, 16 olan yabancı oyuncu sayısında azalma olursa, savunmaya takviye yapacak. Aboubakar ile fesih noktasında anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Hatay ile görüşen futbolcunun kararını bekliyor. 8 oyuncu alan yönetimin niyeti, bek rotasyonunu güçlendirmek. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Young Boys'un Cezayirli oyuncusu Jaouen Hadjam için 4.5 milyon Euro'ya el sıkıştıklarını ancak Chamberlain ayrılmadığı için transferin olmadığını açıklamıştı. Amartey, Aboubakar, Chamberlain'den ikisi giderse takviye yaparak transfer kapatılacak.