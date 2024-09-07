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Giriş Tarihi: 7.9.2024 15:59

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bright Osayi-Samuel sakatlandı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel antrenmanda sakatlık geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Bright Osayi-Samuel sakatlandı

Fenerbahçe'ye yıldız oyuncusu Bright Osayi-Samuel'den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti.

Yıldız oyuncu, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış yerine ise Benjamin Tanimu çağırılmıştı. Osayi-Samuel, antrenmanda arka adale sakatlığı geçirdi. Nijeryalı oyuncunun sakatlığının ciddiyetinin doktor kontrollerinden sonra belli olacağı belirtildi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti. (Sports Digitale)

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Bright Osayi-Samuel sakatlandı
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