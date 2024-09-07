FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya, Medina’da mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, Cristian Medina'ya rötarlı da olsa kavuşacak. Boca Juniors-Medina-Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde nihayet anlaşma sağlandı. Ancak oyuncu, ara transfer dönemi olan ocak ayında Sarı-Lacivertli takıma katılacak. 22 yaşındaki orta saha kulübüne, "Her oyuncu Mourinho ile çalışmak ister. Beni bırakın" restini çekmişti. Ancak Arjantin ekibi, futbolcusunun sözleşmesinde yer alan '15 milyon dolara serbest kalır' maddesinde ısrar etmişti. F.Bahçe bu rakama 'tamam' dedi. Bu kez "Ara transfere kadar bizde kalsın" şartı devreye girdi.

SONRAKİ SATIŞTAN % 20 PAY

Kanarya, UEFA'ya Avrupa Ligi için listeyi teslim ettiği ve Cristian Medina'yı oynatamayacağı için Boca Juniors'ın bu teklifine de olumlu karşılık verdi. Böylece 22 yaşındaki futbolcunun ocak ayında İstanbul'da olması için el sıkışıldı. Sarı lacivertli takım, 15 milyon doların yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 payı da ödemeyi kabul etti. Medina'nın temsilciliğini üstlenen şirket yaptığı açıklamada, "Uzun bir romanın sonuna geldik. Umarım bundan sonra her iki taraf için de güzel bir serüvenin başlangıcı olur" ifadelerini kullandı.