FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’nun Cengiz Ünder planı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa listesine eklediği Cengiz Ünder'den büyük bir patlama bekliyor. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon Fred, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku, Rogrigo Becao, Dominik Livakovic gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı. En çok ses getiren imzalardan biri ise Marsilya'dan tam 15 milyon Euro'ya transfer edilerek o dönem kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olan Cengiz Ünder'e aitti. Milli yıldız, ilk sezonunda sakatlıklarla boğuştu ve beklentilerin altında kaldı.

Bu sene başındaki kampa iyi başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Jose Mourinho'nun gözüne girdi. Ancak hazırlık maçlarında devamını getiremedi. Cengiz, bu sezon sadece Rizespor maçında süre buldu. 12 dakika sahada kaldı. Dünyaca ünlü teknik adamın öğrencisinden umudu kestiği düşünülüyordu. Ancak Mourinho, sol bekte Oosterwolde dışında tek alternatif olan Levent Mercan ile bonservisine 6 milyon Euro ödenen Oğuz Aydın'ı dışarıda bıraktı, Cengiz'i UEFA'ya verilen listeye ekledi.

İDMANLARDA ÇOK FARKLI

Jose Mourinho, yıldız futbolcunun yeteneklerine ve yapabileceklerine hâlâ çok inanıyor. Mourinho, Cengiz'i kazanmak için Milli arayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Tecrübeli teknik adamın bu süreçte öğrencisiyle özel olarak ilgilendiği kaydedildi. 27 yaşındaki oyuncu da hocanın kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için hırslı bir şekilde çalışıyor. Cengiz'in idmanlardaki çift kale maçlarda etkili performansı ve şık golleriyle dikkat çektiği öğrenildi. Mourinho, başarılı oyuncunun Milli aranın ardından büyük bir patlama yapmasını bekliyor ve bu konuda öğrencisine sonuna kadar güveniyor. (Fanatik)