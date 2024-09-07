Fenerbahçe Medina’da mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, Cristian Medina'ya rötarlı da olsa kavuşacak. Boca Juniors-Medina-Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde nihayet anlaşma sağlandı. Ancak oyuncu, ara transfer dönemi olan ocak ayında sarı-lacivertli takıma katılacak. 22 yaşındaki orta saha kulübüne, "restini çekmişti. Ancak Arjantin ekibi, futbolcusunun sözleşmesinde yer alan '15 milyon dolara serbest kalır' maddesinde ısrar etmişti.dedi. Bu kez "Ara transfere kadar bizde kalsın" şartı devreye girdi.Kanarya, UEFA'ya Avrupa Ligi için listeyi teslim ettiği ve Cristian Medina'yı oynatamayacağı için Boca Juniors'ın bu teklifine de olumlu karşılık verdi.Sarı lacivertli takım, 15 milyon doların yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 payı da ödemeyi kabul etti. Medina'nın temsilciliğini üstlenen şirket yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.