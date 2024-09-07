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Giriş Tarihi: 7.9.2024 09:29

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3-5-2 için hazırlık

Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak olan Galatasaray, yeni sistemini de denemeye başlayacak.

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da 3-5-2 için hazırlık

Yeni transferleri ile birlikte kadrosunu belirleyen Galatasaray'da yeni sisteme geçiş için de planlamalar yapılıyor. Osimhen transferi sonrasında çift forvetli oyunu düşünen Okan Buruk, milli maçlar için verilen arada yapılacak hazırlık ve antrenmandaki çift kale maçları ile sistemin temellerini atmak istiyor.

Bu nedenle Esenler Erokspor ile yarın bir hazırlık müsabakası yapılması için görüşüldü. Buruk bu maçta Mauro Icardi ve Vitor Osimhen milli takımlarında olsa da 3-5-2 oynayıp düzeni kuracak.

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da 3-5-2 için hazırlık
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