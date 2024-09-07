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Giriş Tarihi: 7.9.2024

Kürkçü dükkanı

Bu sezon 9 oyuncu daha Süper Lig’e dönerken son 5 yılda sayı 92’ye ulaştı. Okay Yokuşlu, Nwakaeme, Ozan Tufan ve Serdar Saatçı Trabzon’un yolunu tutarken Diack; Hatay’a geldi. Başakşehir; Berat’ı ve Ömer’i, Antalya Samudio ile Piric’i aldı. Kasımpaşa Rodrigues’i transfer etti

UĞUR ÇEM
Kürkçü dükkanı
Süper Lig ekipleri, 2 ayı aşkın yaz transfer döneminde kadrolarını flaş isimlerle güçlendirirken, tercih edilenler arasında lige yabancı olmayanlar dikkat çekti. 24 Haziran'da başlayan yarış içinde takımlar, şu ana kadar 141 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Daha önce Süper Lig'de forma giyen 10 oyuncu yurt dışı kariyerlerini noktalayıp bu sezon ülkemize dönüş gerçekleştirdi. Son 5 yılda Süper Lig'e geri gelenlerin sayısı 92'ye ulaştı.

4 İSMİN TERCİHİ TRABZONSPOR OLDU
Okay Yokuşlu ile Anthony Nwakaeme yeniden yuvası olarak gördükleri Trabzonspor'a dönerken, Ozan Tufan Hull City'den, Serdar Saatçi de Braga'dan ayrılarak bordo-mavililere geldi. Geçmişte Trabzonspor'da oynayan Berat Özdemir ile Fenerbahçe altyapısından çıkan Ömer Faruk Beyaz, Başakşehir'e katıldı. Eski Ankaragücü'lü Lamine Diack, Hatay'a kiralık geldi. Antalyaspor, Çaykur Rizespor formasıyla hafızalarda yer edinen Braian Samudio'yu renklerine bağladı. Yakın zamanda Göztepe'de ter döken kaleci Kenan Piric yine Akdeniz ekibine imza attı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'da da oynayan Kevin Rodrigues'i aldı.

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Kürkçü dükkanı
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