Kürkçü dükkanı

Süper Lig ekipleri, 2 ayı aşkın yaz transfer döneminde kadrolarını flaş isimlerle güçlendirirken, tercih edilenler arasında lige yabancı olmayanlar dikkat çekti. 24 Haziran'da başlayan yarış içinde takımlar, şu ana kadar 141 futbolcuyla sözleşme imzaladı.Son 5 yılda Süper Lig'e geri gelenlerin sayısı 92'ye ulaştı.ile Anthonyyeniden yuvası olarak gördükleri Trabzonspor'a dönerken,Hull City'den,de Braga'dan ayrılarak bordo-mavililere geldi. Geçmişte Trabzonspor'da oynayanile Fenerbahçe altyapısından çıkanBaşakşehir'e katıldı. Eski Ankaragücü'lüHatay'a kiralık geldi. Antalyaspor, Çaykur Rizespor formasıyla hafızalarda yer edinen'yu renklerine bağladı. Yakın zamanda Göztepe'de ter döken kaleciyine Akdeniz ekibine imza attı. Kasımpaşa, Adana Demirspor'da da oynayan'i aldı.