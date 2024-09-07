Santrforsuz oyuna devam

A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella,Sol bekte Mert Müldür ile karşılaşmaya başlayan Montella yine santrforsuz bir oyun planı ile maça çıktı.Galler deplasmanında takımı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yalnız bırakmadı. Başkan seçildikten sonra ilk kez tribünde yerini alan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de karşılaşmayı yerinden izledi.