Santrforsuz oyuna devam

A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, sakatlığı geçen Hakan Çalhanoğlu'nu ilk 11'de riske etmedi. Kaptan, Barış Alper'in atılmasının ardından Orkun'un yerine oyuna 64. dakikada dahil oldu.
Sol bekte Mert Müldür ile karşılaşmaya başlayan Montella yine santrforsuz bir oyun planı ile maça çıktı.
TFF YÖNETİMİ YALNIZ BIRAKMADI
Galler deplasmanında takımı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yalnız bırakmadı. Başkan seçildikten sonra ilk kez tribünde yerini alan Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri de karşılaşmayı yerinden izledi.