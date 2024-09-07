U21 takımı fırsat tepti

U21 Avrupa şampiyonası grup eleme maçında İrlanda Cumhuriyetini ağırlayan Türkiye, sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada 65. dakikada Trabzonspor'a yeni transfer olan Serdar Saatçı sakatlanarak oyundan çıktı.
84. dakikada Sam Curtis'in golü ile öne geçen konuk takım, sahadan da 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Grup 1'de liderlik koltuğunda 18 puanlı İtalya otururken Ay-Yıldızlılarımız 7 puan ile 4. sırada bulunuyor.
GENÇLERE 89'DA ŞOK
U20 Elit Lig'de genç millilerimiz ilk maçta İngiltere ile karşılaştı. Pendik Stadı'ndaki müsabakada Ay-Yıldızlılarımız 20. dakikada penaltıdan Poyraz Efe Yıldırım ile öne geçti. Konuk ekip ise 89'da Dom Ballard ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, Elit Lig'deki ikinci mücadelesinde salı günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak.