U21 takımı fırsat tepti

U21 Avrupa şampiyonası grup eleme maçında İrlanda Cumhuriyetini ağırlayan Türkiye, sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı.84. dakikada Sam Curtis'in golü ile öne geçen konuk takım,Grup 1'de liderlik koltuğunda 18 puanlı İtalya otururkenU20 Elit Lig'de genç millilerimiz ilk maçta İngiltere ile karşılaştı. Pendik Stadı'ndaki müsabakada Ay-Yıldızlılarımız 20. dakikada penaltıdan Poyraz Efe Yıldırım ile öne geçti. Konuk ekip ise 89'da Dom Ballard ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, Elit Lig'deki ikinci mücadelesinde salı günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak.