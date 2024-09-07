UEFA’dan Başakşehir’e ceza

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'ndan temsilcilerimize 2 iyi-1 kötü haber geldi. Finansal durumları izlenen Beşiktaş ve Trabzon'a mali hedefleri yerine getirdiği için ceza verilmedi. Başakşehir'e ise 2023-24'te öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniylekulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni alınan futbolcuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin Euro para cezası verildi.