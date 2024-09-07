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Giriş Tarihi: 7.9.2024

Yeni kaptan Kaan Ayhan

Kerem Aktürkoğlu’ndan alınan pazubent Kaan Ayhan’a takıldı

Yeni kaptan Kaan Ayhan
Kerem Aktürkoğlu'nu satmadan önce kaptanlıktan alan Galatasaray yönetimi, yerli oyuncularda pazubendi Kaan Ayhan'a verme kararı aldı. Birçok yabancı dili konuşan ve yabancı futbolcularla iletişimi iyi olan 29 yaşındaki futbolcu, takım içinde sevilen bir oyuncu ve yönetimin bu kararını teknik heyet de destekledi. Kaptan Muslera ve ikinci kaptan İcardi'nin sahada olmadığı maçlarda pazubendi Kaan Ayhan takacak.

ASLAN'DA TEMPO YÜKSELDİ
Süper Lig'de 5. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları dün yapılan çift idmanla devam etti. Milli takımlarında bulunan isimlerin yanı sıra sakat oyuncular da çalışmalarda yer almazken teknik direktör Okan Buruk'un tempoyu yükselttiği görüldü.

OSİMHEN MASKELERİ SATIŞTA
Napoli'den Victor Osimhen'i transfer ederek dikkat çeken Galatasaray'dan çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu ile özdeşleşen maskeden çıkardı. Sarıkırmızılılar, GS Store üzerinden 349.99 TL'lik maske ön satışa sundu. 2021-22'in ilk yarısındaki Inter maçında yüzüne darbe alan Osimhen'in suratında kırık oluştu. Oyuncu, o dönemden beri maske takıyor.

AMAÇLARI FLORYA PROJESİNİ DURDURMAK
G.Saray'ın divan kurulunda gündem karaborsa bilet iddialarıydı. Başkan Dursun Özbek, hemen reaksiyon gösterdiklerinin belirterek elinde belge olan herkesi davet ettiklerini söyledi. "Bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum" diyen Özbek şöyle konuştu: "Karaborsa iftiraları Florya projesini durdurmak için atılmış bir düzenek. Eray Yazgan'a kefilim. Bu konuya ismi karışan yöneticilerin adlarının temizlenmesi ilk hedefimizdir."

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Yeni kaptan Kaan Ayhan
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