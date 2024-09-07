Yeni kaptan Kaan Ayhan

Kerem Aktürkoğlu'nu satmadan önce kaptanlıktan alan Galatasaray yönetimi, yerli oyuncularda pazubendi Kaan Ayhan'a verme kararı aldı. Birçok yabancı dili konuşan ve yabancı futbolcularla iletişimi iyi olan 29 yaşındaki futbolcu, takım içinde sevilen bir oyuncu ve yönetimin bu kararını teknik heyet de destekledi. Kaptan Muslera ve ikinci kaptan İcardi'nin sahada olmadığı maçlarda pazubendi Kaan Ayhan takacak.
ASLAN'DA TEMPO YÜKSELDİ
Süper Lig'de 5. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları dün yapılan çift idmanla devam etti. Milli takımlarında bulunan isimlerin yanı sıra sakat oyuncular da çalışmalarda yer almazken teknik direktör Okan Buruk'un tempoyu yükselttiği görüldü.
OSİMHEN MASKELERİ SATIŞTA
Napoli'den Victor Osimhen'i transfer ederek dikkat çeken Galatasaray'dan çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu ile özdeşleşen maskeden çıkardı. Sarıkırmızılılar, GS Store üzerinden 349.99 TL'lik maske ön satışa sundu. 2021-22'in ilk yarısındaki Inter maçında yüzüne darbe alan Osimhen'in suratında kırık oluştu. Oyuncu, o dönemden beri maske takıyor.
AMAÇLARI FLORYA PROJESİNİ DURDURMAK
G.Saray'ın
divan kurulunda
gündem karaborsa
bilet iddialarıydı.
Başkan
Dursun
Özbek,
hemen reaksiyon
gösterdiklerinin
belirterek elinde belge olan
herkesi davet ettiklerini söyledi. "Bizzat
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek
suç duyurusunda bulundum" diyen
Özbek şöyle konuştu: "Karaborsa iftiraları Florya projesini durdurmak için atılmış bir düzenek. Eray Yazgan'a kefilim. Bu konuya ismi karışan yöneticilerin adlarının temizlenmesi ilk hedefimizdir."