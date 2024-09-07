Yeni kaptan Kaan Ayhan

Kerem Aktürkoğlu'nu satmadan önce kaptanlıktan alan Galatasaray yönetimi, yerli oyuncularda pazubendi Kaan Ayhan'a verme kararı aldı. Birçok yabancı dili konuşan ve yabancı futbolcularla iletişimi iyi olan 29 yaşındaki futbolcu, takım içinde sevilen bir oyuncu ve yönetimin bu kararını teknik heyet de destekledi.Süper Lig'de 5. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda bu maçın hazırlıkları dün yapılan çift idmanla devam etti. Milli takımlarında bulunan isimlerin yanı sıra sakat oyuncular da çalışmalarda yer almazken teknik direktör Okan Buruk'un tempoyu yükselttiği görüldü.Napoli'den Victor Osimhen'i transfer ederek dikkat çeken Galatasaray'dan çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu ile özdeşleşen maskeden çıkardı. Sarıkırmızılılar, GS Store üzerinden 349.99 TL'lik maske ön satışa sundu. 2021-22'in ilk yarısındaki Inter maçında yüzüne darbe alan Osimhen'in suratında kırık oluştu. Oyuncu, o dönemden beri maske takıyor.G.Saray'ındivan kurulundagündem karaborsabilet iddialarıydı.BaşkanDursunÖzbek,hemen reaksiyongösterdiklerininbelirterek elinde belge olanherkesi davet ettiklerini söyledi. "Bizzatİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidereksuç duyurusunda bulundum" diyenÖzbek şöyle konuştu: