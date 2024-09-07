Zorlandık 1 puanı aldık

İlk yarıda oyunu tutmakta zorlanan A Milli Futbol Takımı, topla oynamada yüzde 70'e yüzde 30 geride kaldı. Özellikle savunmadan çıkışta yapılan pas hataları kalemizde tehlikeye neden olurkenİkinci yarıda da etkili olmayan Ay-Yıldızlı oyuncular, çok zorlandığı karşılaşmada sadece 1 isabetli şut bulabildi.Maçın 29. dakikasında ceza alanında Joe Rodon ile girdiği mücadelede yerde kalan Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi. Norveçli hakem Rohit Saggi pozisyona 'Devam' kararı verirken, ardından Rodon ile tartışma yaşayan milli futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. Barış Alper, 62. dakikada da rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 24 yaşındaki oyuncu kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.Bugüne kadar Galler deplasmanında çıktığı 5 resmi maçı da kazanamayan Türkiye'nin (2B, 3M), 5+ kez konuk olup mağlup edemediği beş ülke bulunuyor: Sovyetler Birliği/Rusya (1B, 6M), İzlanda (1B, 5M), İngiltere (5M), Hollanda (2B, 3M) ve Almanya (2B, 3M).Montella'nın ilk 11'de forma şansı verdiği Arda Güler, maçın son anlarında sakatlık yaşadı. Sahadaki tedavisinin ardından sekerek kenara geldiği gözlenen 19 yaşındaki genç yıldız, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.A Milli Takım'ın yer aldığı B Ligi 4. Grup'ta İzlanda, konuk ettiği Karadağ'ı 2-0 yendi. Galibiyet gollerini 39. dakikada Orri Steinn Oskarsson ve 58'de Jon Thorsteinsson attı. İlk maçından 3 puanla ayrılan İzlanda, liderlik koltuğuna oturdu. Puansız Karadağ ise 4. ve sonuncu sırada yer alıyor.