BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Giovanni van Bronckhorst’tan Joao Mario’ya yakın takip

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'un sakatlığı yüzünden Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçın kadrosunda zorunlu değişiklik yapmayı planlıyor. Sivasspor'u 2-0 yendiği maçın ardından Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan ve daha sonra 4 günlük izne çıkan siyah-beyazlı takım salı günü yeniden topbaşı yapacak. Teknik patron Van Bronckhorst salı gününden itibaren yeni transfer Joao Mario'nun form ve fiziksel durumunu yakın takibe alacak.

GÖREV JOAO MARIO'YA

Deneyimli hoca antrenmanlarda iyi bir görüntü vermesi halinde Portekizli futbolcuyu Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürecek. Benfica'dan hazır gelen ve fiziksel açıdan iyi durumda olan Joao Mario taktik antrenmanlarda sınıfı geçerse Trabzonspor karşısında Semih'in yerine sol kanatta görev yapacak. Deneyimli futbolcu kritik sınavda hem hücum hattının en önemli isimlerinden biri olacak hem de orta sahaya destek verecek. Joao Mario, Benfica forması giydiği yıllarda 24 resmi maçta sol kanatta görev yaptı. Portekizli futbolcu bu müsabakalarda 3 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

ALTERNATİF İSİM MUÇI

Beşiktaş'ta yeni transfer Joao Mario'nun yanı sıra Ernest Muçi de sol kanat için alternatif oyuncular arasında yer alıyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Joao Mario'nun taktik antrenmanlardaki performansını yeterli bulmazsa, Trabzonspor deplasmanında büyük olasılıkla Muçi'ye ilk 11'de şans tanıyacak. Muçi, Sivasspor'la oynanan son maçta 11'de görev yaparken, beklentileri tam olarak karşılayamamıştı. Arnavut futbolcu 62. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakmıştı. (Milliyet)