BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan TFF’ye başvuru

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, önemli açıklamalarda bulundu. Kadro planlamasını yaparken geniş olmasına dikkat ettiklerini söyleyen Vardar, Avrupa maçları için TFF'ye başvuru yaptıklarını dile getirdi. Vardar şu ifadeleri kullandı:

"UEFA'ya bildirdiğimiz listede genç oyuncularımız var. Yedek oyuncu olarak bildirdiğimiz 4 isim ise tamamen gençlerden oluşuyor. Geniş bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilk lig fikstürü çekildi, orada bir oynama olmadı. Avrupa maçları daha sonra belli oldu. Hocamız bana 3 gün önce bu konuda taleplerini iletti. Deplasmandaki Hatay ve Adana Demirspor maçlarını pazartesi oynamak istediğimizi hem yazılı hem sözlü şekilde federasyona ilettik."

Mete Vardar, takımda istenmeyen oyuncular için ise "Amartey ve Chamberlain bizim devam etme arzusunda olmadığımız isimler. Bunları da kendilerine ifade ettik. Onlar da kalmak için ısrar ediyor" yorumunu yaptı.